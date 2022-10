L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato una possibile novità per quanto riguarda i diritti tv della Serie A nel prossimo triennio 2024-2027. Infatti, nella corsa, si sarebbe inserita l’emittente americana Paramount+, entrata di recente nel mercato italiano con la sua piattaforma streaming. L’alternativa per quanto riguarda la trasmissione via web potrebbe essere il canale ufficiale della Lega Serie A, sul quale si vuole puntare con forza dopo aver inaugurato un centro Tv a Lissone.