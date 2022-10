Spalletti: “I miei ragazzi sono stati immensi! Soddisfatto della loro prestazione”

Luciano Spalletti, al termine della gara contro l’Ajax in Champions League ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime Video. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono molto soddisfatto perché i giocatori hanno fatto un’altra grandissima prestazione. Hanno realizzato qualcosa di immenso in queste 4 partite per quelli che sono i numeri, per quelle che sono le vittorie e per i valori dei nostri avversari. Anche stasera giocavamo contro un avversario importante: appena ci distraevamo ci entravano dentro.

Il primo gol dell’Ajax? Si è creato uno spazio che hanno sfruttato. Spiega anche l’intensità della Champions: appena ti distrai vieni punito”.