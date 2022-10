Jack Raspadori continua impressionare in questo ottimo avvio di stagione al Napoli. Infatti, il classe 2000 ha dei numeri pazzeschi in Champions. L’attaccante azzurro ha la miglior media gol per un debuttante nel nuovo secolo: un gol ogni 36 minuti, meglio anche di un certo Haaland. Non è finita qui, perché Jack sovrasta anche nomi dal calibro di Drogba e Bale in questa speciale classifica!