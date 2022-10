Hirving Lozano ha sbloccato il match al Maradona al 4′ dopo una grande triangolazione con Zielinski, grazie ad un colpo di testa preciso nell’angolo che non ha lasciato scampo all’estremo difensore olandese. Questo gol è ora in lizza per il più bello di questo turno di Champions. Questi i candidati:

Lozano(NA), Galeano(POR), Son(TOT) e Nunez(LIV)