Dopo le vittorie contro Cremonese ed Ajax è certificato il ritorno dell’entusiasmo del pubblico del Maradona. I biglietti per la gara tra Napoli e Bologna di domenica alle 18 riscontrano un ottimo numero di vendita, con i settori superiori esauriti da giorni (tranne per pochi tagliandi di tribuna Posillipo) e la Curva B inferiore che registra numerosi ticket acquistati. Ricordiamo il prezzo di 35€ per il suddetto settore.