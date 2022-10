Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport ha parlato ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione Fuorigioco: “Ma da quanti anni il Napoli non aveva un esterno che saltasse l’uomo?! Davvero troppi anni! Per fortuna adesso abbiamo Kvaratskhelia!

Questo Napoli deve vincere, ci sono tutte le condizioni affinché la squadra possa staccare le antagoniste e puntare allo scudetto; le prestazioni in Champions confermano la loro forza complessiva di un organico importante e competitivo, a differenza degli altri anni di quando c’era una rosa squilibrata rispetto ad oggi che ci sono 18/19 titolari: con questa forza, non si può far altro che vincere. Quel che mi sorprende, più di tutti, è Zielinski, che finalmente è tornato nel ruolo che più gli compete: quello della mezzala di centrocampo.

Dice bene Spalletti quando pone l’accento sui difetti difensivi: stasera, Kim a destra non è stato proprio impeccabile; nell’analizzare l’insieme delle partite, sono delle piccolezze, ma se in attacco abbiamo molta varietà, in difesa dobbiamo sempre stare attenti“.