Lozano, i voti dei quotidiani: “Vince il duello con Bassey e supporta Di Lorenzo con generosità”

Hirving Lozano è stato l’autore del primo gol del Napoli nella trionfale serata che ha visto gli azzurri battere nuovamente l’Ajax e così garantire il passaggio del turno agli ottavi di Champions League. Una delle migliori prestazioni stagionali del messicano, celebrata anche dai quotidiani, con voti alti. La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 7 affermando che in 4 giorni il messicano si è ritrovato come bomber, sbloccandosi sia in campionato che in Champions. Stesso voto per La Repubblica, Il Corriere dello Sport e Il Corriere della Sera. A riguardo, il Corriere dello Sport ha scritto: “Si prende la scena e non la molla più, fa impazzire Bassey, potrebbe fare anche il secondo gol. Ma va già molto bene così”. Più alto il voto de Il Mattino, che gli ha assegnato un 7,5: “Vince facilmente il duello con Bassey. Supporta Di Lorenzo in fase di non possesso, con generosità e sostanza”.