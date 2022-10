Kvaratskhelia: “I tifosi hanno creato un atmosfera pazzesca. Sono felice di giocare in questo stadio”

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime Video nel post partita di Napoli-Ajax. L’attaccante del Napoli è stato nominato man of the match, un titolo meritatissimo vista la sua strepitosa prestazione e il rigore trasformato in rete. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Felice di giocare in questo stadio, l’atmosfera è pazzesca. I nostri obiettivi? Ora guardiamo ai prossimi impegni in Serie A, è giusto pensare a quelli.

Non è importante chi abbia calciato il rigore. Siamo una squadra, qualcuno dovevo calciarlo. Non è importante chi lo abbia calciato stasera o chi lo farà in futuro”.