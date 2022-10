Insigne: “Sono contento di quello che sta facendo il Napoli. Mi sento spesso con Spalletti e con alcuni compagni”

Lorenzo Insigne, ex calciatore del Napoli oggi al Toronto, ha parlato nella conferenza stampa di fine stagione a proposito del rendimento degli azzurri.

“Sono molto contento di quello che sta facendo il Napoli, ho lasciato lì grandi compagni e un grande allenatore con cui ho avuto un grande rapporto. Sento spesso il mister e qualche compagno, faccio loro i complimenti, stanno facendo grandi cose. La gente di Napoli se lo merita, in questi anni abbiamo sofferto. Noi siamo scaramantici, non dico nulla ma spero che continuino così perché se lo meritano. Spero che alla fine possa accadere qualcosa di bello, ma non dico nulla”.