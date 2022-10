Gaetano Imparato rilascia le seguenti dichiarazioni a Tele A, post partita: «Non è casuale che il Napoli stia andando così forte in questa prima fase di stagione, sicuramente è stata fatta una preparazione ad hoc. Sono contento che Spalletti non indugi sul turnover, perché è stata regalata una grande notte di calcio ai tifosi del Napoli. L’allenatore sta formando una squadra perfetta per fare bene e per far divertire; con Osimhen al rientro, Simeone che ha una media gol invidiabile e Raspadori che prende le misure della porta. Il Napoli ha un attacco da primato».