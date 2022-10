Il Mattino: Osimhen ha chiuso un cerchio che stava per essere maledetto!

Il Mattino scrive così sul gol di Osimhen, che gli mancava in Champions dal 5 novembre 2019, stessa data in cui ci fu l’ammutinamento del Napoli, difficile da dimenticare per i tifosi. Di seguito le parole del giornale: «Victor giocava ancora con il Lille e quel gol lo ha segnato contro il Valencia. Poi un lunghissimo digiuno che si è interrotto ieri sera contro l’Ajax. La chiusura di un cerchio che per il nigeriano rischiava di diventare maledetto. Ieri, quando Luciano Spalletti gli ha detto di entrare e prendere il posto di Raspadori, Osimhen aveva una fame da cannibale. Avrebbe mangiato il mondo intero e come al solito non ha faticato troppo a farlo capire».