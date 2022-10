Gregucci: “Il Napoli è anomalia del calcio italiano!”

Angelo Gregucci è intervenuto nella trasmissione Maracanà, ecco le sue parole: «Si può dire una cosa certa, il Napoli in questo momento è l’anomalia del sistema calcio italiano, perché è straripante in Champions e in campionato. Non ce l’avevamo forse dal Milan di Sacchi. Ieri ho visto correre tutti per recuperare, è una squadra vera questa. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, dalla società sul mercato al tecnico che ha creato questa alchimia. Questa è una squadra. Ha una media superiore a 4 reti a partita in Champions, in un girone scomodo poi. Non ricordo un’italiana così negli ultimi dieci anni. Spalletti ha fatto sempre giocare bene le sue squadre. Il Napoli gioca bene. Dopo gli addii in estate c’era una brutta aria ma tutto è stato spazzato via da queste prestazioni».