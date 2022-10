GdS – Napoli, una delizia per gli occhi, vittoria e qualificazione agli ottavi

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla vittoria del Napoli contro l’Ajax. Secondo il quotidiano il Napoli attuale è la dimostrazione che si può fare bene tutto, campionato e Champions League, attraverso idee, qualità e forza. La squadra di Luciano Spalletti continua ad essere un piacere per gli occhi, ma anche per la classifica e per i conti societari. Per la prima volta gli azzurri vengono promossi alla fase a eliminazione diretta con due turni d’anticipo. Non ci saranno spareggi, ansie di non farcela fino al match conclusivo, il Napoli chiude i conti in fretta, e in una stagione così a elastico, molto compressa prima e dopo la lunga pausa mondiale, togliersi subito alcuni pensieri agevola il percorso”.