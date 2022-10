Fontana: “Il Napoli è stato meraviglioso. Meret sta meritando queste prestazioni di spessore”

Alberto Fontana, ex portiere, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Il Napoli è stato meraviglioso, soprattutto nella prima mezz’ora di gioco. Avvio di stagione sorprendente dei partenopei? “Mi sarei aspettato un grande inizio, ma non così stupefacente. Inoltre, sono molto entusiasta per Meret e le sue prestazioni. Quando questa squadra decidere di accelerare, può far male in qualsiasi momento”.

“Qual è il segreto del collettivo azzurro? Credo che sia un mix composto da individualità e da uno splendido collettivo. Complimenti alla società e a Giuntoli per il valore dei nuovi arrivi. Ho notato anche una compattezza straordinaria, c’è una mentalità adeguata per vincere. Tutti stanno remando forte verso un’unica direzione”.

“Attualmente l’obiettivo è lo scudetto… Ci si nasconde, ma nella testa dei calciatori c’è questo pensiero. Ma il campionato italiano è una trappola, alcune partite pesano tanto. Inoltre, la stanchezza degli impegni europee è un fattore rilevante per la condizione dei calciatori. Il nostro calcio sta facendo dei passi in avanti e si sta avvicinando al top, ma serve tanta energia. In Italia non ci si può permettere di applicare un turnover massiccio con le squadre di bassa classifica”.

“Meret non dovrebbe snaturare le proprie caratteristiche… Il ruolo del portiere è fondamentale nel calcio e nella costruzione del gioco, soprattutto per il sistema calcistico del Napoli. Tuttavia, gli estremi difensori sono utili alla causa soprattutto per le loro parate. Alex è un talento incredibile, sta meritando queste prestazioni di spessore”.