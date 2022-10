Corbo: “Il Napoli entra in giacca e cravatta agli ottavi Champions”

Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale per Repubblica ha scritto: “Sei in Olanda, altri 4 ieri nella quieta bellezza di una serata d’autunno a Fuorigrotta. Con 10 reti nel giro di una settimana e due gare di anticipo il Napoli entra in giacca e cravatta negli ottavi di Champions. Capolista in Serie A e tra le prime 16 d’Europa. complimenti. Si può ancora sostenere che il livello del calcio italiano precipiti perché vi sia qualche novità nelle gerarchie tradizionali, perché una squadra ricostruita con tempismo e competenza nei suoi profili etici e tecnici domini le sue scene, perché magari qualche grande sia come sparita in un burrone?”.