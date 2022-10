CLAMOROSO: Simeone al posto di Lautaro al Mondiale?

Il giornale argentino TMW lancia una bomba clamorosa: il Cholito Simeone potrebbe essere convocato al posto di Lautaro Martinez in vista del Mondiale in Qatar. Ecco cosa riporta TMW: «Lautaro Martinez ha ceduto i propri diritti d’immagine a una società che si trova negli Emirati, rinnovando l’accordo in Italia. Il Toro per diversi anni non può rientrare in possesso di questi ultimi. In Qatar non hanno intenzione di fare entrare nessuno con procedimenti pendenti, basta confrontare questa situazione con quella di De Paul che ha controversie con l’ex moglie. L’ex Udinese deve risolverla prima del Mondiale, altrimenti rischia di saltarlo. Per analogia, stessa cosa dovrebbe fare Lautaro Martinez. Inizialmente c’era stato un contatto fra le parti per risolvere la cosa senza passare dal Tribunale, ma il Toro aveva rifiutato perché l’udienza era a settembre. Ora invece deve trovare un accordo. Sullo sfondo della questione resta a osservare Giovanni Simeone che potrebbe staccare il pass per il Mondiale».