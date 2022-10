CdS: “Napoli, che squadra! Spalletti vero trascinatore del club”

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Dopo la vittoria del Napoli contro l’Ajax per 4-2 in Champions League tutti sono impazziti per la squadra. Il quotidiano esalta le avventure azzurre e i calciatori che nella notte di ieri si sono resi protagonisti

“Vista ieri, sembra una squadra senza limiti, ancorché fatta di una disarmante bellezza. È un gruppo che pensa come uno solo. È uno solo che segna il secondo gol, perché nell’azione c’è un’unica testa pensante. Sta in panchina e si chiama Luciano Spalletti. In lui la teoria e l’applicazione si compenetrano. Lo schema con cui Zielinski, Kvara e Raspadori piazzano la palla nel sette del portiere avversario è un teorema con annessa la dimostrazione. Simile a quelli studiati e mai compresi a scuola. Invece qui sembrano averlo imparato e digerito, tanto che lo reinterpretano secondo necessità”.