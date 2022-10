CdS – Ajax-Napoli, centinaia di forze dell’ordine all’esterno dello stadio: il motivo

Ieri all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona prima che cominciasse la gara tra Napoli e Ajax: erano schierate numerose pattuglie delle forze dell’ordine. L’obiettivo era monitorare il flusso dei tifosi verso lo stadio. Il Corriere dello Sport fa chiarezza sulla situazione:

“Centinaia di forze dell’ordine presenti all’esterno dello stadio a presidiare la zona e un elicottero a monitorare ogni movimento sospetto per segnalare eventuali incidenti. La vigilia di Napoli-Ajax, con circa duemila tifosi olandesi sbarcati in città, è stata macchiata da alcuni episodi di violenza e per questo motivo ieri già a partire dal primo pomeriggio – i cancelli erano aperti dalle 16 – c’è stato un dispiegamento notevole di uomini in divisa allo stadio Maradona per evitare nuovi incidenti e scontri e per garantire la massima sicurezza. Missione compiuta, anche se non si potranno cancellare gli episodi che si sono verificati nei giorni che hanno preceduto la partita”. Si legge sul quotidiano.