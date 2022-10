Giuseppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: «Questo Napoli fa vedere cose incredibili con naturalezza, è una squadra capace di tutto. Spero che gli azzurri possano andare il più avanti possibile, per ammirare un gioco costruito benissimo. Il cammino in Champions, per numeri e avversari ha davvero dell’incredibile, con un gioco entusiasmante ed è merito di Spalletti che ha perfezionato tutto».