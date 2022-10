Top&Flop – Il Napoli vola agli ottavi con 2 giornate d’anticipo!

Un grande Napoli vince 4 a 2 contro l’Ajax, conquistando la nona vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Una notte magica da ricordare per gli azzurri che staccano il pass per gli ottavi di Champions con 2 giornate d’anticipo, mai accaduto prima nella storia partenopea. La squadra di mister Spalletti ha giocato da grande squadra, offrendo un’ottima prestazione da parte di tutto il collettivo.

TOP: KVARATSKHELIA, l’esterno georgiano, sin dalle prime giornate, continua a trascinare la squadra con le sue progressioni, ma soprattutto, che dribbling su Sanchez!

FLOP: JUAN JESUS, il difensore brasiliano sforna una buona partita, ma il rigore che ha concesso “macchia” la sua buonissima prestazione complessiva.