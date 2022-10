Sky – Pessime notizie per Dybala: tornerà tra le 4 e le 6 settimane!

L’edizione del telegiornale di Sky Sport ha fornito le ultime novità su Dybala.

Dopo aver effettuato l’operazione post infortunio di Roma-Lecce, infatti, l’argentino ha avuto l’esito del programma di recupero: per lui si parla di una riabilitazione completa che avverrà tra le 4 e le 6 settimane. Un duro colpo da assorbire per la Joya, pronto a fare la corso contro il tempo per arrivare integro al Mondiale in Qatar. Una grave perdita per la Roma di Mou, che aveva trovato in Dybala un vero e proprio leader tecnico in questo inizio di stagione.