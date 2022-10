L’attaccante classe 2000 continua a stupire in questo avvio di stagione, tanto che è diventato il terzo italiano, dopo Del Piero e Ravanelli, a segnare 4 gol nelle prime 3 partite di Champions League. Numeri da vero top player per Jack, inoltre, secondo marcatore in Champions dietro solo a Haaland; capocannoniere invece nel Napoli.