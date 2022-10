Pistocchi: “Infortunio Rrahmani? Spalletti stia sereno”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, ha parlato sui suoi social del delicato momento che si appresta ad affrontare il Napoli. Infatti, Amir Rrahmani, difensore titolarissimo della compagine partenopea, ha concluso l’anno in anticipo per colpa di un infortunio.

Ecco le parole di Pistocchi: “Anche se il Napoli ha perso Rrahmani per due mesi, Spalletti può stare tranquillo: adesso Juan Jesus è affidabile e Ostigard è bravissimo, veloce, forte di testa e di piede educato”. Tanta fiducia quindi per l’intera rosa azurra, che stasera affronterà l’Ajax per consolidare il passaggio del girone di Champions League.