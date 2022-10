Napoli-Ajax, tornelli aperti dalle 16

Per evitare file lunghe e di conseguenza entrare al Maradona a partita già iniziata, il Napoli ha comunicato che i tornelli dello stadio saranno aperti già dalle ore 16 invitando i tifosi azzurri ad anticiparsi. In questo modo si potranno effettuare senza problemi i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’ evento calcistico. Si invitano, i tifosi a rispettare le attuali disposizioni in tema di prevenzione e riduzione del rischio di diffusione del virus Covid-19 richiamate sul sito del club.