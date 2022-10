Marcolin su Osimhen: “Victor dovrà rientrare passo dopo passo”

Dario Marcolin è intervenuto a Radio Goal sul ritorno tra i convocati di Victor Osimhen.

L’ex allenatore ha parlato del nigeriano e del suo rientro in tali termini: “Il Napoli dovrà gestire con gradualità il ritorno tra i disponibili di Osimhen. Per questo motivo non mi aspetto assolutamente che venga lanciato da titolare contro l’Ajax stasera, magari potrebbe entrare per qualche minuto in vista di più spazio già domenica in casa contro il Bologna”. La freccia ex Lille è tornata nell’arco di Mister Spalletti, pronta per l’utilizzo nel finale in casi di necessità e molto probabilmente con più efficienza contro i felsinei al Maradona domenica alle 18. Victor c’è, ora starà al tecnico saperne gestire il ritorno.