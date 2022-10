Gazzetta – Rischio stop di un mese per Angel Di Maria: la situazione

Angel Di Maria potrebbe stare fermo ai box circa per un mese.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’argentino avrebbe rimediato un fastidio muscolare alla coscia destra nel match di Champions contro il Maccabi. L’esito degli esami strumentali arriverà domani, ma potrebbe trattarsi di un stop tra i 30 e i 40 giorni, cosa che potrebbe anche mettere a rischio la presenza del Fideo ai Mondiali in Qatar. Sarebbe la seconda batosta per il ct Scaloni dopo l’assenza quasi ufficiale di Paulo Dybala.