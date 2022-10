Di Caro: “Volete sapere perché Raspadori ha scelto Napoli? Non è per soldi”

Il vice direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro è intervenuto a Radio Crc per parlare del momento del Napoli e le altre squadre.

Ecco le sue parole: “La Juve intanto ha perso anche dei dirigenti e quando accade questo serve più di una stagione per ripartire. Il tentativo di ritornare subito vincenti mettendo delle pezze qua e la tentando di sopperire non col progetto ma con giocatori forti, ma non più giovanissimi può non andare bene. Sul Milan sono più ottimista. Quel rigore con espulsione, per me inesistente, ha penalizzato la squadra rossonera contro il Chelsea che comunque ha provato a riaprirla”.

“Il Milan ha una sua identità, è una squadra che si riconosce e che riesce ad essere competitiva. Probabilmente passerà il girone, ma non credo che andrà troppo avanti in Champions, a differenza invece del Napoli che è imprevedibile. In campionato, il dualismo Milan-Napoli può proseguire per tutto il resto della stagione”.

Infine su Raspadori: “E’ un ragazzo educato ed intelligente. So bene perché ha scelto il Napoli: non è venuto per guadagnare di più, ma perché lo ha voluto veramente ed ha una marcia in più proprio per questo. Mi sembra anche un ragazzo umile, ha tutte le qualità per fare bene e per piacere a Spalletti che ha un carattere particolare”.