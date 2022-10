Capello: “Vanno fatti i complimenti a Giuntoli per il mercato”

Fabio Capello, ex allenatore vincente della storia del calcio, ha parlato del Napoli a Sky Sport.

Quest’ultimo ha parlato poco prima dell’inizio del match contro l’Ajax, soffermandosi soprattutto sull’ottima campagna acquisti messa in campo nei mesi estivi: “Il Napoli ha fatto un lavoro importantissimo in estate, per questo motivo vanno fatti solo i complimenti a Cristiano Giuntoli per quanto fatto con gli acquisti. Non ci sono singoli che vogliono primeggiare in questa squadra, anzi, vedo un gruppo davvero unito”.