Biasin a Radio CRC: “Al momento in Italia la più forte è il Napoli”

Fabrizio Biasin, opinionista in casa Inter, si è espresso sul momento che sta attraversando il Napoli.

Quest’ultimo a Radio CRC si è espresso in tal senso sugli azzurri: “Il Napoli è forte, non c’è al momento una squadra che in Italia possa essere più forte del Napoli. Poi si faranno i conti con il Mondiale. Stasera gli azzurri possono dare una sterzata decisiva al girone di Champions, replicando la stessa gara di Amsterdam”. Il Napoli vorrà vincere per continuare il suo periodo di gloria, fatto di tantissimi risultati importanti contro big europee e squadre di Serie A.