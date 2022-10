TuttoSport – Ballottaggio in difesa causa forfait di Rrahmani

Contro l’Ajax non ci sarà al 100% Amir Rrahmani.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, il centrale difensivo kosovaro è uscito malconcio dalla vittoria con la Cremonese e non sarà della partita. Al suo posto domani sera saranno due calciatori a contendersi la titolarità: “Due novità importanti in casa Napoli: la prima è il rientro in gruppo di Victor Osimhen che con ogni probabilità verrà convocato, l’ altra riguarda il quasi certo forfait di Amir Rrahmani con Juan Jesus e Østigård che si contendono un posto da titolare”. Entrambi hanno avuto pochissimo spazio dall’inizio del campionato, dato il forte exploit di Kim e la certezza Rrahmani, che ha consolidato il suo posto in difesa dopo l’ottima stagione scorsa. Potrebbe toccare al norvegese, che fece molto bene al suo esordio in maglia azzurra nel pari casalingo contro il Lecce.