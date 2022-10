La Serie B non smette di stupirci. Un campionato con un livello molto alto quest’anno, anche grazie alle figure presenti sulle panchine dei vari club. Infatti l’arrivo di Daniele De Rossi alla guida della Spal permette di arricchire sempre di più la lista dei calciatori ex campioni del mondo con l’Italia nel 2006 presenti nel nostro Paese da allenatori. De Rossi è solo il quarto a ricoprire tale ruolo dopo Fabio Cannavaro al Benevento, Pippo Inzaghi alla Reggina e Fabio Grosso al Frosinone. Da evidenziare la presenza anche di Buffon, che anche se è ancora giocatore fa da chioccia per il Parma.