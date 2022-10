Grande entusiasmo anche la per gara di domenica con il Bologna. Sono già esauriti i biglietti per i settori superiori di Curve e Distinti, per questo la società ha aperto anche l’anello inferiore della Curva B com’era accaduto già contro il Torino. Ci sarà dunque il pubblico delle grandi occasioni che ormai da inizio stagione sta trascinando il Napoli in tutte le sue uscite al Maradona e fuori.