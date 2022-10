Napoli: il report dell’allenamento di oggi 11 ottobre

Seduta mattutita in casa Napoli all’SSCN Konami Training Center in vista del match contro l’Ajax in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18.45 per la quarta giornata di Champions League.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente seduta tattica e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati.

Gli esami strumentali effettuati a Amir Rrahmani, in seguito all’infortunio subìto nel corso di Cremonese-Napoli, hanno evidenziato la lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e oggi ha svolto terapie.