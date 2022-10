Nel post partita di Milan-Chelsea ai microfoni di Sky, l’ex centrocampista del Napoli Jorge Luis Jorginho, autore anche dell’iniziale vantaggio dei blues, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul periodo del Napoli di Spalletti:

“Non sono sorpreso dal loro rendimento perché sono forti e stanno facendo grandissime cose. Paura? No, non dobbiamo averne anche se li affrontassimo siamo forti e non abbiamo paura di nulla”.