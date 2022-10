Il Mattino – Napoli cinico e maturo: con la Cremonese una vittoria fatta di caparbietà

Il Napoli ha espugnato lo stadio Zini di Cremona con forza e caparbietà.

L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato i tre punti ottenuti in Serie A, in una gara complicata per gli azzurri per la ferrea tenuta difensiva dei padroni di casa. Il cambiamento dalla scorsa annata è evidente. Ecco cosa è servito agli uomini di Spalletti, secondo il quotidiano campano, per battere un’ottima Cremonese: “Così il Napoli ha faticato più del prevedibile a domare gli avversari. Con un Anguissa, in particolare, che ha molto sofferto la marcatura probabilmente anche perché stanco. E non dimentichiamo che l’ anno passato contro due cosiddette piccole, Empoli e Spezia, il Napoli ha gettato al vento un possibile scudetto. La pazienza e la determinazione con le quali gli azzurri hanno affrontato il match, unitamente ai cambi illuminati di Spalletti, possono essere accolti come sintomo di una sicurezza e di una maturità che in passato erano mancate”.

Un Napoli che ha voluto vincerla fino alla fine, trovando ben tre reti nel finale di gara. Tre punti conquistati meritatamente e frutto del perseguimento delle proprie idee.