Brutte notizie in casa Napoli! Amir Rrahmani salterà la gara contro l’Ajax in Champions League. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola. Il difensore è uscito dolorante dal match contro la Cremonese di domenica, si teme un infortunio muscolare. Ma Luciano Spalletti ha già scelto il suo difensore: Leo Ostigard.

“A sostituirlo probabilmente Leo Ostigard, come è accaduto domenica. Per il centrale norvegese si tratterà del debutto assoluto in Champions“. Si legge sul quotidiano.