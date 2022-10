CdS – Simeone, da osservato speciale di Giuntoli a bomber azzurro

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Il quotidiano ha svelato un retroscena relativo alla trattativa tra Giovanni Simeone e il club azzurro. Pare che l’attaccante argentino fosse sul taccuino di Cristiano Giuntoli da molto tempo, il ds sportivo azzurro aveva individuato il suo profilo e le sue caratteristiche tecniche:

“Giovanni Simeone era nella lista di Cristiano Giuntoli da un bel po’, gennaio scorso, e a febbraio sono cominciate le perlustrazioni: ma a giugno, dopo averne parlato, il rischio che saltasse è diventato un’ombra dalla quale staccarsi. Due milioni e mezzo per il prestito oneroso, poi si vedrà se con i suoi gol il Napoli andrà in Champions e quindi scatterà l’obbligo di versarne altri 12,5 per riscattarlo”. Si legge sul quotidiano.