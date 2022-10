CdS – Napoli-Ajax, la probabile formazione azzurra: i dubbi di Spalletti

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Il quotidiano sportivo ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli che questa sera ospiterà l’Ajax al Maradona. Il match è valido per la quarta giornata di Champions League. Secondo quanto riportato potrebbero esserci delle novità in campo per la squadra di Luciano Spalletti:

“La novità certa di formazione è rappresentata da Ostigard al posto dell’ infortunato Rrahmani. A sinistra c’è invece il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera. A centrocampo, rispetto alla gara con la Cremonese, l’unica novità è il ritorno di Zielinski per Ndombele. In attacco confermato il tridente composto da Kvaratskhelia, Raspadori e Politano”. Si legge sul quotidiano.