CdM – Infortunio Rrahmani, oggi gli esami strumentali: le ultime sulla sua condizione

Il Corriere del Mezzogiorno, dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’infortunio di Amir Rrahmani. Il difensore del Napoli è uscito in anticipo contro la Cremonese, dopo aver avvertito dolore alla coscia sinistra. Secondo quanto riportato dal quotidiano si teme uno tiramento nella zona degli adduttori della sinistra:

“Il day after di Cremona la squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio allo Zini hanno svolto lavoro rigenerante. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in lavoro di forza, possesso palla e partitina a campo ridotto. In difesa si è fermato Rrahmani, oggi farà gli esami strumentali, si teme uno stiramento nella zona degli adduttori della coscia sinistra. Si tratta di uno dei giocatori con cui il Napoli sta discutendo anche in chiave rinnovo”. Si legge sul quotidiano.