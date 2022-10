E’ terminato il posticipo di Serie A Tim, tra Fiorentina e Lazio, con un risultato importante e per certi versi imprevedibile; infatti, la squadra di Sarri espugna il Franchi per 0-4.

E’ il terzo 4-0 di fila della Lazio in questo campionato, e stavolta, la squadra non era la Cremonese o lo Spezia, ma la Fiorentina, che continua ad avere solo 9 punti in 9 partite, per un inizio di stagione dove fa troppa fatica segnare.

Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Immobile siglano la vittoria che porta la squadra di Sarri a 20 punti, a soli 3 punti dal Napoli capolista.