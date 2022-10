TuttoSport elogia il Napoli: “Gli ingredienti per il Tricolore ci sono tutti”

L’edizione odierna di TuttoSport ha elogiato il Napoli, affermando che gli azzurri hanno tutte le carte in tavola per lo Scudetto. Ecco le parole del quotidiano:

“Un rullo compressore davvero impossibile da limitare. A dire il vero però la gara contro la Cremonese non è stata così semplice come il risultato potrebbe far intendere”

“La prestazione dei campani è stata lontana, a livello di gioco espresso, dalla rumba fatta ballare per tutti i novanta minuti a Liverpool e Ajax, ma resta un trionfo storico e di un’importanza assoluta, che dimostra le possibilità di una rosa fortissima e pure l’abilità del saper leggere la partita in corsa del condottiero Spalletti. Gli ingredienti per il tricolore ci sono davvero tutti”