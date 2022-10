Fabio Capello, ex allenatore di calcio ed ora opinionista di Sky Sport, ha esaltato e analizzato l’inizio di stagione del Napoli, e ha anche risposto a una domanda specifica e importante.

Infatti, Capello ha risposto alla domanda se il Napoli possa vincere lo Scudetto con queste parole:

“Sì, certo che può vincere lo Scudetto. E’ una squadra straordinaria, che gioca bene e che vince, ma soprattutto mi diverte e dà spettacolo. Credo che Spalletti sia stato bravo a convincere e dare fiducia ai nuovi: quest’estate si diceva che fossero andati via i giocatori più forti, invece il tecnico ha convinto chi è rimasto e chi è arrivato a dimostrare il contrario. Per cui tutti stiano attenti al Napoli, anche in Champions”.

Fonte: Sky Sport.