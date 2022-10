Sky, Bergomi: “Il Napoli è forte ma dovrà imparare a risolvere i momenti di crisi! Kim? Dico questo”

Il noto ex difensore ed opinionista di Sky Sport, Beppe Bergomi, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per dire la sua sul momento di forma del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Senza nulla togliere a chi è andato via ma questa squadra è giovane e forte! Anche chi subentra dalla panchina riesce sempre a fare la sua parte e, soprattutto nelle ultime partite, questo si è rivelato un dettaglio non da poco. Kim non è di certo Koulibaly ma, devo dirlo, ancora non ha mai sbagliato una partita! Anche con la Cremonese è stato sempre attento a rimediare anche alle piccole sbavature di Rrahmani.

Il campionato sarà molto lungo e soprattutto senza precedenti. I momenti di difficoltà ci saranno per tutte le squadre ed il Napoli deve essere bravo a reagire subito anche alla prima sconfitta. Il Milan ne è un esempio, basti pensare alla partita con l’Empoli dopo la sconfitta con i partenopei. Spalletti deve essere bravo sotto questo aspetto anche se, fino ad adesso, il suo lavoro è stato ineccepibile“.