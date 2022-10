Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana degli Allenatori, ha incensato mister Spalletti a “Radio Marte”.

Infatti, lo stesso ex tecnico del Napoli ha esaltato le soluzioni tattiche che il tecnico ha trovato a questa squadra e il coraggio mostrato quest’estate nel decidere di cambiare progetto. Queste le sue parole:

“Questo è sempre più il Napoli di Spalletti ma non solo, perché è il club che ha voluto iniziare un nuovo corso. Spalletti e la società hanno avuto coraggio per cambiare la squadra con giocatori che hanno più fame. Comunque, la gara di ieri è stata molto difficile ma Spalletti, con la mossa di Raspadori che porta via un difensore centrale, Kvara ad accentrarsi per liberare la strada a Mario Rui per mettere i cross”.

Poi, sulle parole di Spalletti sui ritmi europei o italiani, ha chiosato:

“Significa che vuole un Napoli sempre ad alti ritmi, intenso, ed è un po’ questa intensità il segreto della vittoria”.

Fonte: Radio Marte.