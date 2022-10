Pierpaolo Marino, elogia il Napoli: “Gli azzurri esprimono il miglior calcio”

Il Napoli, si trova momentaneamente in vetta alla classifica di Seria A. Il club campano a suon di ottime prestazioni sta sbalordendo tutti, e al riguardo, non mancano i complimenti di Pierpaolo Marino. L’attuale dirigente del Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘La domenica sportiva’ in onda sulla Rai:

“Gli azzurri in questo momento stanno esprimendo il miglior calcio del campionato e oserei dire anche delle coppe europee. Ha una grande condizione fisica fatta d’intensità, velocità e fraseggio rapido. Poi ci sono giocatori che individualmente sono forti, fisicamente e qualitativamente. Il primo posto attuale, è meritato e può durare. Ho lavorato con Luciano Spalletti, 4 anni a Udine e so che anche lui può rimanere su questi livelli”.