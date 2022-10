Canale 21- Cesarano: “Questo Napoli mi sta stupendo: è anche più forte di quello di Sarri”

Rino Cesarano, giornalista che segue da anni il Napoli, ieri, nel corso di “Campania sport”, nella puntata di ieri, ha esaltato il percorso del Napoli di Spalletti.

In particolare, Cesarano ha voluto sottolineare come, per certi aspetti, questo percorso così netto da parte di questa squadra assuma ancora più rilevanza rispetto ai magici anni del triennio sarriano:

“Per me, questo nuovo Napoli che ha appena iniziato un ciclo mi sta stupendo anche di più del triennio di Sarri, per due motivi: il primo è che questa squadra è molto giovane, mentre la squadra di Sarri aveva dei giocatori che erano tutti in un’età giusta per maturare. E poi, questo progetto è incentrato su Spalletti, mentre l’allenatore attuale della Lazio aveva ricevuto quel gruppo da Benitez che lo aveva costruito”.

Fonte: Canale 21.