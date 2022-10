Napoli-Bologna, la carica dei tifosi: Stadio Maradona verso il tutto esaurito

Il Napoli, in seguito alla vittoria nello Stadio Giovanni Zini contro la Cremonese per 1-4. Gli azzurri si apprestano ad affrontare il Bologna nella decima giornata di Serie A, intanto, le belle prestazioni sia in campionato che in Champions League hanno riportato un grande entusiasmo nella piazza partenopea. Infatti, per quanto concerne la sfida con i rossoblù si prevede un Diego Armando Maradona del tutto esaurito. Già sold out le Curve Superiori, ultimi posti riguardanti Distinti e Tribuna Nisida.