Secondo quanto riporta Sporx.com il Napoli avrebbe inviato degli emissari in Turchia per monitorare le prestazioni di Ferdi Kadioglu, centrocampista classe ’99 del Fenerbahce – club in cui nell’estate del 2019 è stato prelevato Elmas -, per il match alla Vodafone Arena contro il Besiktas. La richiesta del club turco si aggira attorno ai 25 milioni, Siviglia e Ajax studiano sullo sfondo.