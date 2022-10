ULTIM’ORA Euro 2024 – Sfortuna Italia, ecco chi incontrerà ai gironi!

A Francoforte sono stati resi ufficiali i sorteggi per le gare di qualificazione ad Euro 2024. Russia esclusa, saranno 24 le squadre partecipanti con la Germania paese ospitante. Male l’Italia che, nel girone C, incontrerà su tutte la temibile Inghilterra e la Macedonia che rievoca non bei ricordi!

Di seguito tutti i gironi:

GRUPPO A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

GRUPPO B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra

GRUPPO C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia, Malta

GRUPPO D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

GRUPPO E: Polonia, Rep. Ceca, Albania, Isole Faroer, Moldavia

GRUPPO F: Belgio, Austria, Svezia, Arzebajan, Estonia

GRUPPO G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

GRUPPO H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhistan, Irlanda del Nord, San Marino

GRUPPO I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

GRUPPO J: Portogallo; Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein