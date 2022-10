Top&Flop – Le sostituzioni fanno volare il Napoli, è 4-1 in casa della Cremonese

Un buon Napoli si impone per 4-1 ai danni della Cremonese, e conquista l’ottava vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Decidono le sostituzioni di Spalletti che inserisce Simeone, Lozano e Oliveira nel secondo tempo, i quali vanno tutti e 3 a segno. Nonostante un pò di difficoltà nella prima fazione della seconda metà di gioco, il gol del Cholito ha messo la gara in discesa per i partenopei.

TOP: SIMEONE, sempre decisivo quando entra e si fa trovar pronto sul bellissimo cross di Mario Rui, terzo gol consecutivo in trasferta dopo Milano e Amsterdam

FLOP: ANGUISSA, sebbene la sua prestazione non sia così insufficiente, sicuramente ci aveva abituato a ben altre prestazioni